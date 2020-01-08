Версія теракту чи ракетної атаки в аварії літака МАУ наразі виключається - посольство

Літак Boeing 737-800 компанії “Міжнародні авіалінії України” розбився в Ірані внаслідок аварії двигуна, версія теракту поки що виключається.

Про це повідомило посольство України в Ірані.

"За попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за даними компанії МАУ, на цей рейс придбали квитки 168 осіб. Зараз з’ясовується, хто з пасажирів не був присутній на борту та наявність серед пасажирів громадян України, додали в посольстві, підкресливши, що на борту, зокрема, перебували 9 членів екіпажу – громадяни України.

"На жаль, усі пасажири та члени екіпажу загинули", - йдеться в повідомленні.

На місці аварії перебуває посол України в Ірані Сергій Бурдиляк.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ та перервав свою поїздку до Оману.