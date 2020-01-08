РНБО створила оперативний штаб у зв’язку з катастрофою українського літака в Ірані

РНБО створила оперативний штаб у зв’язку з катастрофою українського літака в Ірані

Укрінформ
Рада національної безпеки і оборони України за дорученням Президента Володимира Зеленського створила оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою українського літака в Ірані.

Про це повідомляється на сайті РНБО.

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського при Раді національної безпеки і оборони України створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") в Ірані. Станом на сьогодні підтверджена інформація про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу", - йдеться в повідомленні.

До складу оперативного штабу увійшли Прем'єр-міністр України, міністр закордонних справ, міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки України, голова Служби зовнішньої розвідки України, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Керівництво оперативним штабом за дорученням Президента України здійснює секретар РНБО України Олексій Данілов.

Надано доручення щодо організації комплексу заходів, пов'язаних з авіакатастрофою, з'ясування всіх обставин трагедії та надання оперативної інформації.

Читайте також: В Ірані назвали попередню причину катастрофи літака МАУ

Як повідомляв Укрінформ, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані вранці у середу, 8 січня.

Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. Однак деякі ЗМІ пишуть, що його могли випадково збити ракетою під час обстрілу Іраном військових баз США в Іраку.

За попередніми даними, всі пасажири та члени екіпажу загинули.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ та перервав свою поїздку до Оману.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-