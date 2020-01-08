Авіакомпанії перенаправляють рейси з повітряного простору Ірану

Міжнародні авіакомпанії почали перенаправляти рейси з повітряного простору Ірану після того, як країна запустила кілька ракет по американській військовій базі "Аін Аль-Асад" на заході Іраку.

Про це повідомляє CNN.

Авіакомпанія Singapore Airlines наголосила у своїй заяві в середу, що її рейси в Європу та за її межами були перенаправлені з повітряного простору Ірану. Там додали, що "уважно стежать за ситуацією і за необхідності внесуть відповідні корективи в свої маршрути".

Речник тайваньської авіакомпанії EVA Air заявив, що європейські рейси перевізника почали уникати польотів над Іраном у середу для забезпечення безпеки.

Також в Malaysia Airlines заявили, що через останні події "будуть уникати конфліктного повітряного простору Ірану".

І в EVA Air, і в Malaysia Airlines додали, що вони не літають над Іраком.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) видало заборону американським авіакомпаніям здійснювати пасажирські та вантажні польоти в повітряному просторі над Іраном та Іраком.

"Випущені NOTAM про обмеження польотів, які забороняють американським цивільним авіаперевізникам експлуатацію (повітряних суден – ред.) у повітряному просторі над Іраком, Іраном і над водами Перської затоки і Оманської затоки", - йдеться у повідомленні.

Іран запустив декілька ракет класу "земля-земля" по американській військовій базі "Аін Аль-Асад" на заході Іраку як помсту за вбивство США іранського генерала Касема Сулеймані.

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Відповідальність за атаку взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

Крім того, вранці в середу літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. На борту перебувало 168 пасажирів та 9 членів екіпажу, що були українцями.