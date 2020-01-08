На борту літака МАУ перебували 176 осіб – представник аеропорту

На борту літака "Міжнародних авіаліній України", що розбився в Ірані, перебували 176 осіб.

Про це поінформував представник аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані Алі Кашані, повідомляє місцеве інформаційне агентство ISNA.

«Речник міжнародного аеропорту Імама Хомейні Алі Кашані заявив, що літак, який прямував до Києва і перевозив 176 пасажирів та екіпаж, розбився поблизу Паранд, приблизно в 60 кілометрах на південний захід від Тегерана», - йдеться у повідомленні.

За інформацією сервісу відстеження місцезнаходження повітряних суден Flightradar, літак Boeing 737 перестав передавати сигнал через 2 хвилини після зльоту.

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«PS752 вилетів з Тегерана о 2:42 за місцевим часом. Останні дані отримані о 2:44 за місцевим часом», - йдеться в повідомленні Flightradar у Twitter.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки.

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Точна кількість людей на борту та скільки серед них було громадян України уточнюється.

Представник агентства з надзвичайних ситуацій Ірану Пір Хоссен Куліванд заявив, що ніхто з тих, хто перебував на борту літака МАУ, не вижив.

За його словами, рятувальники намагаються знайти тіла загиблих.

Українське посольство в Ірані поінформувало CNN, що уточнює список загиблих пасажирів.

Фото: АА