На борту літака МАУ перебували 176 осіб – представник аеропорту
Про це поінформував представник аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані Алі Кашані, повідомляє місцеве інформаційне агентство ISNA.
«Речник міжнародного аеропорту Імама Хомейні Алі Кашані заявив, що літак, який прямував до Києва і перевозив 176 пасажирів та екіпаж, розбився поблизу Паранд, приблизно в 60 кілометрах на південний захід від Тегерана», - йдеться у повідомленні.
За інформацією сервісу відстеження місцезнаходження повітряних суден Flightradar, літак Boeing 737 перестав передавати сигнал через 2 хвилини після зльоту.
«PS752 вилетів з Тегерана о 2:42 за місцевим часом. Останні дані отримані о 2:44 за місцевим часом», - йдеться в повідомленні Flightradar у Twitter.
Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.
Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки.
Точна кількість людей на борту та скільки серед них було громадян України уточнюється.
Представник агентства з надзвичайних ситуацій Ірану Пір Хоссен Куліванд заявив, що ніхто з тих, хто перебував на борту літака МАУ, не вижив.
За його словами, рятувальники намагаються знайти тіла загиблих.
Українське посольство в Ірані поінформувало CNN, що уточнює список загиблих пасажирів.
Фото: АА