У МЗС підтвердили катастрофу пасажирського літака МАУ в Ірані

Пасажирський літак авіакомпанії МАУ розбився неподалік аеропорту Тегерана, пасажири рейсу та екіпаж загинули.

Про це Укрінформу повідомив заступник директора Департаменту - начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

«За попередньою інформацією представника авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, 8 січня після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м.Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту. За інформацією, яка уточнюється, пасажири зазначеного рейсу та екіпаж загинули», - сказав Кирилич.

Він зазначив, що уточнена інформація щодо загиблих громадян України буде повідомлена додатково.

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У Департаменті консульської служби створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії - 238 16 77.

Як повідомляв Укрінформ, літак "Міжнародних авіаліній України" зі 180 пасажирами розбився в Тегерані. Він зазнав аварії незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані вранці у середу.