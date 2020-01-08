Зеленський тримає на особистому контролі розслідування авіакатастрофи в Ірані

Президент України Володимир Зеленський тримає на особистому контролі всі заходи, пов'язані з розслідуванням катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" неподалік Тегерану, і просить утриматися від спекуляцій щодо її причин.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Всі заходи тримаю на особистому контролі. Дуже прошу всіх утриматися від спекуляцій і висування неперевірених версій стосовно катастрофи до офіційних повідомлень", – сказав Зеленський.

За словами Президента, на місці катастрофи перебувають посол і консул України в Ірані, апарат РНБО за його дорученням створив оперативний штаб.

"Спеціальні борти для відправки в Тегеран по лінії МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих підготовлено, чекаємо на погодження іранської сторони для відльоту", – повідомив Зеленський.

У пресслужбі нагадали, що термінові довідки можна отримати на гарячій лінії Міністерства закордонних справ України за телефоном +38 (044) 238 16 57.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу. Всі загинули.

Більшість загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані є громадянами Ірану (82) та Канади (63). Серед загиблих також було 10 громадян Швеції, 4 - Афганістану, та по 3 громадян ФРН і Великої Британії.