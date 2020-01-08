Офіс генпрокурора розпочав розслідування авіакатастрофи в Ірані

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у своєму Telegram-каналі.

"Офіс генерального прокурора за повідомленнями у ЗМІ розпочав досудове розслідування авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Метою розслідування є встановлення фактів, що призвели до загибелі, за попередніми даними, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них були українці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідні дані внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент України Володимир Зеленський доручив генеральному прокурору Руслану Рябошапці відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який упав неподалік міжнародного аеропорту в Тегерані (Іран). Глава держави також наголосив на необхідності проведення перевірки льотної придатності всього цивільного флоту.

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У середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії МАУ, що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака перебували 177 осіб: 168 пасажирів (серед них двоє українців) і 9 членів екіпажу (всі українці), усі вони загинули.

Як повідомили в авіакомпанії МАУ, літак, який розбився 8 січня незабаром після вильоту з Тегерана, був справний, а помилка екіпажу є малоймовірною.