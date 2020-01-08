Зеленський анонсує перевірку всього цивільного авіафлоту

Президент України Володимир Зеленський доручив генеральному прокурору Руслану Рябошапці відкрити кримінальне провадження за фактом катастрофи українського літака в Тегерані.

Про це Зеленський написав у Facebook.

"Дав доручення генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані. Повинна бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію. Маємо відпрацювати всі можливі версії", - наголосив він.

За словами Президента, незалежно від висновків стосовно причин катастрофи в Ірані, буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці в середу літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. За даними РНБО, на борту перебували 168 пасажирів та 9 членів екіпажу, що були українцями. Усього на борту було 11 українців.