Boeing — про катастрофу МАУ: Готові допомогти будь-яким способом
Про це компанія написала у Twitter.
"Це трагічна подія, ми щиро співчуваємо екіпажу, пасажирам та їх родинам. Ми тримаємо зв’язок з авіакомпанією і підтримуємо її в цей непростий час. Ми готові допомогти будь-яким способом", - йдеться у повідомленні.
Раніше в компанії Boeing заявляли, що "стежать за новинами з Ірану і займаються збором інформації".
Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.
За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.
Фото: АА