Іран не віддасть "чорні скриньки" з літака МАУ компанії Boeing - ЗМІ

Організація цивільної авіації Ірану не передаватиме "чорні скриньки" з літака "Міжнародних авіаліній України", що розбився в Тегерані, власнику авіасудна - компанії Boeing.

Про це заявив її представник, повідомляє The Jerusalem Post.

"Організація цивільної авіації Ірану заявила, що не передасть компанії Boeing "чорні скриньки" літака МАУ, який розбився незабаром після вильоту з аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані в середу вранці", - йдеться у повідомленні.

Обидві "чорні скриньки" були знайдені в середу, повідомляє іранське державне телебачення.

Іранський чиновник заявив, що вони були пошкоджені, однак, на думку спеціалістів, дані на них все ж таки можна проаналізувати.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.

Імовірною причиною катастрофи літака називають загорання двигуна.

Фото: АА