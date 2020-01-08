Україна й Іран координуватимуть дії слідчих груп щодо авіакатастрофи МАУ

Україна й Іран домовились координувати подальші дії слідчих груп у справі авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ.

Про це у Twitter заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Розмовляв з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом. Ми обидва висловили свої співчуття. Домовились тісно координувати подальші дії наших слідчих груп для встановлення причини жахливої авіакатастрофи рейсу PS 752 у Тегерані", - написав міністр.

Раніше Міністерство інфраструктури України оприлюднило імена членів екіпажу літака авіакомпанії МАУ, який розбився в Ірані 8 січня.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.