Україна вимагатиме максимально відкритого розслідування авіакатастрофи в Ірані

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна вимагатиме, аби розслідування авіакатастрофи рейсу PS 752 за маршрутом Тегеран-Київ проводилося у максимально публічній площині.

Про це він сказав під час брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми, безумовно, будемо вимагати, щоб це розслідування проводилося в максимально публічній площині, щоб всі публічні міжнародні організації, які здатні будуть забезпечити або посилити довіру до цього розслідування, були залучені", - наголосив Гончарук.

Водночас він назвав маніпуляціями висловлювання будь-яких версій до офіційного з’ясування причин авіакатастрофи.

"Давайте не будемо поширювати зараз чутки. Розслідування буде проводитися багатьма групами. Всередині Ірану будуть працювати офіційні органи цієї держави, і ми, звичайно, вже подали необхідні клопотання для того, щоб бути долученими до цього розслідування на території Ірану. Звичайно, проведення розслідування перш за все має відбуватися на місці трагедії", - розповів Гончарук.

Він додав, що за дорученням Президента Володимира Зеленського в Україні також буде порушено кримінальну справу, "в рамках якої буде з’ясовано, чи були там передумови для цієї трагедії, будемо казати так, в українському правовому полі, чи була забезпечена необхідна безпека, чи були вжиті всі необхідні заходи безпеки".

"Але офіційно про конфігурацію проведення цього розслідування, я думаю, що ми повідомимо пізніше. Зараз відбуваються консультації, офіційні процедури для того, щоб домовитися з третіми сторонами, власне, з іранською стороною про цю конфігурацію", - додав Прем’єр-міністр України.

Окрім того, секретар РНБО України Олексій Данілов зауважив, що до проведення розслідування мають бути обов’язково долучені країни, громадяни яких стали жертвами цієї авіакатастрофи.

"Більш того, я хотів би звернути увагу, що мають бути долучені фахівці саме компанії Boeing, якій належить виробництво літака, і вони мають бути залучені до цієї комісії", - додав Данілов.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який повинен був виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих 11 українців - двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Також, за даними МЗС України, серед загиблих - громадяни Ірану (82 особи), Канади (63), Швеції (10), Афганістану (4), ФРН (4), Великобританії (3).

Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування авіакатастрофи.

Фото: AA