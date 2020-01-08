Іранські ЗМІ опублікували імена загиблих в авіакатастрофі українців
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Укрінформ
Іранське агентство новин ISNA опублікувало імена українців, які загинули внаслідок катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" Boeing 737 в Тегерані.
Про це йдеться на сайті агентства.
Зокрема серед загиблих значаться:
Ольга Кобюк
Олена Малахова
Олексій Наумкін
Ігор Матков
Денис Лихно
Сергій Хоменко
Катерина Статник
Марина Микитюк
Валерія Овчарук
Володимир Гапоненко
Юлія Сологуб
Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії МАУ, що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.
За даними РНБО, на борту літака перебували 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, усі вони загинули.
Фото: AA