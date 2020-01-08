Іранські ЗМІ опублікували імена загиблих в авіакатастрофі українців

Іранське агентство новин ISNA опублікувало імена українців, які загинули внаслідок катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" Boeing 737 в Тегерані.

Про це йдеться на сайті агентства.

Зокрема серед загиблих значаться:

Ольга Кобюк

Олена Малахова

Олексій Наумкін

Ігор Матков

Денис Лихно

Сергій Хоменко

Катерина Статник

Марина Микитюк

Валерія Овчарук

Володимир Гапоненко

Юлія Сологуб

Читайте також: Зеленський просить утриматися від спекуляцій щодо причин авіакатастрофи в Ірані

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії МАУ, що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака перебували 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, усі вони загинули.

Фото: AA