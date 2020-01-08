Катастрофа літака МАУ: Канада тримає постійний зв’язок з урядом України

Глава МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що перебуває на постійному зв’язку з українським урядом після катастрофи в Тегерані літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", серед жертв якої багато канадців.

Про це він написав у Twitter.

«Трагічні новини щодо рейсу Міжнародних авіаліній України 752 (PS752 – ред.). Ми щиро співчуваємо близьким жертв, включаючи багатьох канадців. Я постійно тримаю зв’язок з урядом України. Ми продовжуватимемо інформувати канадців у міру розвитку ситуації», - заявив Шампань.

Водночас Канада закликає своїх громадян уникати поїздок до Ірану "через нестабільну ситуацію з безпекою та регіональну загрозу тероризму".

Авіакомпанія Air Canada вже змінила маршрут і не літатиме у повітряному просторі Ірану.

Як повідомлялося, раніше Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) видало заборону американським авіакомпаніям здійснювати пасажирські та вантажні польоти в повітряному просторі над Іраном та Іраком після ракетного обстрілу американських баз на території Іраку.

Вранці у середу, 8 січня, поблизу Тегерана розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Ймовірною причиною катастрофи літака називають загоряння двигуна.

В МАУ наголосили, що рейс виконувався на літаку Boeing 737-800 NG, реєстраційний номер UR-PSR. Літак 2016 року виробництва, був отриманий авіакомпанією безпосередньо з заводу концерну. Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року.

Фото: АА