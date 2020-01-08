Розслідувати катастрофу літака МАУ мають Іран, Штати та Україна — ЗМІ

Згідно з міжнародними правилами, розслідувати катастрофу літака української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані мають Іран, США та Україна.

Про це повідомляє CNN.

"За міжнародними правилами, розслідування авіакатастрофи проводиться країною, де вона сталася. У цьому випадку Іран - це країна, де стався інцидент, оскільки літак зазнав аварії через кілька хвилин після вильоту з Тегерана", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, у розслідування має взяти участь і Україна як держава, в якій була заснована компанія-перевізник (МАУ) та країна реєстрації літака.

Також до розслідування від імені компанії Boeing мають долучитися Сполучені Штати як держава, на території якої було спроєктовано та побудовано літак Boeing 737-800 NG.

Як зазначається, Іран повинен скласти попередній звіт із зазначенням основних фактів трагедії протягом 30 днів, хоча цей термін часто подовжується.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

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Більшість загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані є громадянами Ірану (82) і Канади (63). Серед загиблих також було 10 громадян Швеції, 4 - Афганістану, і по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Ймовірною причиною катастрофи літака називають загоряння двигуна.

В МАУ наголосили, що рейс виконувався на літаку Boeing 737-800 NG, реєстраційний номер UR-PSR. Літак 2016 року виробництва, був отриманий авіакомпанією безпосередньо з заводу концерну. Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року.