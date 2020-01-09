Українська пошуково-рятувальна група в Ірані розслідує причини аварії літака МАУ — Гончарук

Українська пошуково-рятувальна група в Ірані вже проводить розслідування причин авіакатастрофи літака Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні вночі наша пошуково-рятувальна група прибула до Ірану та веде розслідування причин трагедії”, - написав глава уряду.

За його словами, у складі групи працюють представники ДСНС, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, а також МАУ.

Прем’єр-міністр нагадав, що 9 січня оголошено днем жалоби в Україні у зв’язку з катастрофою літака МАУ в Ірані, і висловив співчуття всім рідним та близьким загиблих.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака перебувало 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Загинули всі, хто був на борту авіалайнера. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. За даними МЗС, серед загиблих 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.

Президент Володимир Зеленський постановив оголосити 9 січня днем жалоби з зв'язку з авіакатастрофою.

Фото: AA