Україна хоче перевірити, чи не були порушені норми безпеки на борту Boeing-737 - МВС

Якщо іранська сторона допустить українських слідчих та експертів до уламків літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи в Ірані, Україна перевірятиме, чи не були порушені норми безпеки на його борту.

Про це інформує пресслужба МВС.

У відомстві нагадали, що після погодження іранською стороною українські правоохоронні та компетентні органи готові долучитися до розслідування причин авіакатастрофи.

"Окрім цього, українська сторона перевірятиме, чи не були порушені норми безпеки на борту літака - у разі, якщо іранська сторона допустить наших слідчих та експертів до уламків літака", - зазначається у повідомленні.

Уточнюється, що наразі до урядової групи увійшли слідчі Нацполіції та експерти-криміналісти МВС України (проектування, виробництва та випробування літальних апаратів).

Як повідомлялося, в Україні оголосили 9 січня днем жалоби.

У середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Ймовірною причиною катастрофи літака називають загоряння двигуна.

Раніше в МАУ оприлюднили список загиблих членів екіпажу літака - трьох пілотів та шести бортпровідників.

Фото: AA