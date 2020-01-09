Іранські слідчі опублікували попередній звіт про аварію літака МАУ

Літак “Міжнародних авіаліній України”, що розбився у середу в Тегерані, зайнявся перед катастрофою і намагався повернутися в аеропорт.

Про це йдеться у попередньому звіті Організації цивільної авіації Ірану щодо катастрофи, повідомляє АР.

“Іранські слідчі заявили в четвер, що члени екіпажу українського літака, що розбився днем раніше, не зв’язувалися (з авіадиспетчером – ред.), щоб попросити про допомогу та намагалися повернути назад до аеропорту, коли той почав падати… Слідчі також заявили, що літак був охоплений вогнем до того, як він розбився”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією розслідувачів, аварія спричинила масштабний вибух, коли літак впав на землю, ймовірно, тому що Вoeing 737 був повністю заправлений паливом під час польоту до Києва.

У звіті також підтверджується, що обидві так звані "чорні скриньки", які містять технічні дані літака і записи переговорів з його кабіни, були знайдені, проте вони були пошкоджені, і деякі частини їх пам'яті втрачені.

Також було зазначено, що з самого спочатку слідчі виключили лазерні або електромагнітні перешкоди, як причину аварії.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Раніше в МАУ оприлюднили список загиблих членів екіпажу літака - трьох пілотів та 6 бортпровідників.