Україна вивчає версію ураження літака МАУ ракетою російського виробництва - Данілов

Одна із чотирьох версій авіакатастрофи українського авіалайнера в Тегерані - його ураження ракетою російського ЗРК "Тор".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

"Вивчаються різні версії раптового падіння літака, серед основних: ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор", тому що інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в мережі інтернет; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту ", - зазначив Данілов.

За його словами, сьогодні вночі згідно з рішенням Президента України Володимира Зеленського державна комісія з розслідування катастрофи "Боїнга" компанії МАУ прибула в Тегеран. У складі групи 45 осіб - представники 12 міністерств і відомств. "Нині йде нарада за участю представників компетентних органів Ірану, в тому числі іранського ІСАО - міжнародної організації цивільної авіації", - сказав Данілов.

Він зазначив, що до складу української комісії включені фахівці, які беруть участь у міжнародному розслідуванні атаки російських військовослужбовців на малайзійський "Боїнг" рейсу МН-17 17 липня 2014 року в повітряному просторі України, а також в експертизі фрагментів російської зенітної ракети "Бук", яка збила малайзійський літак.

Як зазначається, українська комісія має намір провести пошуки уламків російської зенітної ракети ЗРК "Тор" згідно з тими даними, які були опубліковані в інтернеті. "Ми використовуємо всі напрацювання з розслідування атаки на" Боїнг "МН-17, щоб встановити істину і в справі про загибель українського літака в Тегерані. На даний момент ми проводимо ефективні дипломатичні переговори з іранською стороною, є всі підстави сподіватися на співпрацю з усіх питань, включаючи участь нашої комісії в розшифровці "чорних скриньок" нашого літака ", - заявив Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака перебувало 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. За даними МЗС, серед загиблих також 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.

Фото: РНБО