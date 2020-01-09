Літак МАУ міг бути збитий – OPS GROUP

Літак МАУ міг бути збитий – OPS GROUP

Укрінформ
Вихідним припущенням причин авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном слід вважати його збиття ракетою.

Про це йдеться у заяві міжнародної моніторингової групи з оцінки авіаційних ризиків OPS GROUP.

"Причина падіння літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752 при вильоті з Тегерана ще не відома, і, з огляду на політичні обставини, навряд буде визначена ближчим часом. Суто з точки зору оцінки ризику для операцій з Тегераном та Іраном в цілому, ми б рекомендували вважати  вихідним припущенням те, що це був пов'язаний зі збиттям інцидент, подібний до MH17 - до тих пір, поки не з’явиться чітких доказів протилежного", - йдеться у повідомленні групи.

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В OPS GROUP зазначили, що на фотографіях з місця падіння, з якими були ознайомлені експерти групи, "видно чіткі осколкові отвори на фюзеляжі та крилі". Водночас, поки чітко не зрозуміло, чи ці осколки були частиною двигуна чи осколком ракети.

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