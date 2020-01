Літак МАУ міг бути збитий ракетою – IGTDS

Літак рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" міг бути збитий біля аеропорту Тегерана з переносного зенітно-ракетного комплексу типу "Ігла", ракета якого влучила в двигун.

Такий висновок роблять експерти аналітичного центру The Institute for Global Threats and Democracies Studies (IGTDS) на основі аналізу пов’язаних з авіакатастрофою радіолокаційних даних, фото-та відеоматеріалів.

"Літак зник з радарів о 02:48 UTC після зльоту з аеропорту Хомейні на висоті близько 5700 футів. Радіолокаційні дані польоту свідчать про те, що, злетівши, літак перейшов до набору висоти та не виявляв ознак спроб зниження.

Аналіз фотографій свідчить, що лайнер, скоріш за все, був збитий переносним зенітно-ракетним комплексом в районі аеропорту. Про це свідчать як спосіб пошкодження крил літака, так і спосіб пошкодження двигуна, а також висота, типова для використання ПЗРК", - йдеться у матеріалі.

Експерти звернули увагу на те, що на фотографіях з місця падіння літака МАУ видно, що на крилах авіалайнера є сліди осколкових уражень.

Зазначається, що аналогічні ураження були присутні на фюзеляжі рейсу МН17, збитого російським “Буком” в небі над Донбасом у 2014 році.

"Відмінність у масштабах уражень пояснюється різними боєприпасами. У випадку MH17 використовувався зенітно-ракетний комплекс "Бук". У Тегерані літак був вражений переносним зенітно-ракетним комплексом типу "Ігла" з осколковою боєголовкою високої вибуховості", - йдеться у матеріалі.

Вказується на те, що такі ж ураження були на військово-транспортному літаку Ан-26 ВПС ЗС України, збитому з допомогою ПЗРК на Донбасі 2 липня 2014 року. А на фотографії із залишками двигуна літака рейсу PS752 також видно ураження, "які не можуть бути завдані від пожежі чи фізичного зіткнення із землею".

Фото українського Ан-26, збитого з ПЗРК

Двигун рейсу PS752

Частина двигуна рейсу PS752

Залишки враженого з ПЗРК російського літака Су-25 в поселенні Масаран біля м.Саракеб, схід провінції Ідліб (Сирія)

Двигун PS752

Поруч з цим, експерти аналітичного центру звертають увагу на те, що на відео з падінням лайнера МАУ видно, що він горить: "Таким чином, вогонь був на літаку ще під час польоту. Це суперечить заявам Ірану, що рейс не зв’язувався з диспетчерами та не повідомляв про технічні несправності. Також Іран не повідомляє про сигнали SOS з боку екіпажу літака".

Літак впав за 28 км від краю злітно-посадкової служби аеропорту, в координатах 35.501609, 50.925865. При цьому, згідно з відео, він пролетів ще десь 5-7 км перед падінням на земля з моменту початку запису відео. Таким чином, екіпаж, який складався з досвідчених пілотів, "мав достатньо часу, щоб повідомити про вогонь в двигуні та надзвичайну ситуацію".

Крім того, літака Boeing 737 оснащений системою пожежогасіння двигуна, індикаторами надзвичайного підвищення температури двигуна: "Тож екіпаж мав можливість у разі пожежі ввімкнути систему пожежогасіння (якщо вона не включилася автоматично), а також повідомити управління повітряного руху про інцидент".

Аналітики IGTDS переконані, що Тегеран "приховує інформацію про причини аварії та факт запиту про допомогу з боку екіпажу до служби контролю повітряним рухом".

Окремо вказується на те, що Іран висловив готовність передати "чорні скриньки" до "певної" країни. Скоріш за все цієї країною буде Росія. Однак в такому випадку є велика ймовірність того, що дані "чорних скриньок" будуть або знищені, або змінені. Експерти IGTDS вказують на те, що Росія вже розпочала інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на просування версії Тегерана про причини авіакатастрофи авіалайнера МАУ , а також дискредитацію США.