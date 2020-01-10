Авіакатастрофа в Ірані: Помпео не виключає технічного збою

Державний секретар США Майк Помпео не виключає, що причиною авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані міг стати механічний збій у системах лайнера.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, прокоментувавши заяви прем'єр-міністрів Канади і Британії про те, що український літак збили ракетою.

"Я бачив звіти. Я можу тільки сказати, що нам потрібно дуже швидко розібратися в цьому", - заявив Помпео, додавши, що авіакатастрофу міг викликати механічний збій.

При цьому він додав, що "американський народ має знати, якщо це був більш підступний іранський злочин".

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Трюдо на прес-конференції 9 січня заявив, що за даними розвідки, літак “Міжнародних авіаліній України” після зльоту в Тегерані збила іранська ракета.

Після цього Британія заявила, що підтримує висновки Канади, що літак МАУ поблизу Тегерана був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.

CNN з посиланням на неназваного американського посадовця повідомив, що літак під Тегераном збили дві ракети російського виробництва.