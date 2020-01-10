Пристайко обговорив із Маасом авіатрощу літака МАУ та “Мінськ”

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко домовився з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом про взаємодію у розслідуванні авіакатастрофи українського літака в Тегерані.

Про це Пристайко повідомив у Twitter.

“Дякую Гайко Маасу за підтримку у зв'язку з трагедією PS752. В ході телефонної розмови домовилися про взаємодію заради відкритого та неупередженого розслідування”, - поінформував він.

Також, за даними Пристайка, він обговорив з Маасом перспективи "мінського врегулювання". “Чекаю на новини за результатами зустрічі Меркель і Путіна 11.01”, - додав глава МЗС України.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

На борту літака було 176 осіб. Всі загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що українські фахівці розглядають загалом сім версій катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України". Серед основних - ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор"; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух усередині літака в результаті терористичного акту.

Своєю чергою прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що за даними розвідки, літак “МАУ” зазнав катастрофи в Ірані внаслідок влучання іранської ракети.