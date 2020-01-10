Катастрофа літака МАУ: Іран офіційно запросив Україну, Канаду та США долучитися до розслідування

Іран офіційно запросив представників США, Канади та України долучитися до розслідування причин катастрофи українського літака Boeing-737, що розбився у Тегерані в середу.

Про це повідомляє CNN.

«Національна агенція транспортної безпеки США (NTSB) візьме участь у розслідуванні (катастрофи – ред.) рейсу МАУ, який розбився в Ірані, унаслідок чого загинули 176 людей», - йдеться у повідомленні.

Агенція повідомила, що не буде "спекулювати щодо причин катастрофи".

Речник МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив, що для участі у розслідуванні були запрошені і представники України та компанії Boeing, що виробила літак МАУ, який упав у Тегерані.

За його словами, слідство про причину катастрофи літака офіційно розпочато на основі міжнародних рекомендацій, викладених Міжнародною організацією цивільної авіації.

Також до розслідування долучиться Рада з безпеки транспорту Канади.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Фото: АА