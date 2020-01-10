Іран закликає Канаду поділитися інформацією про ймовірне ураження ракетою літака МАУ

Після заяви прем’єра Канади Джастіна Трюдо про те, що літак МАУ збила іранська ракета, Тегеран закликав Канаду надати інформацію про катастрофу.

Про це повідомляє газета Hindustan Times.

Міністерство закордонних справ Ірану, пише газета, також запросило до участі в розслідуванні компанію "Боїнг".

Іран, за інформацією вилання, заперечує твердження про те, що літак був помилково збитий іранською ракетою.

Як повідомляв Укрінформ, Трюдо на прес-конференції 9 січня заявив, що за даними розвідки, літак “Міжнародних авіаліній України” після зльоту в Тегерані збила іранська ракета.