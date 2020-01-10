Літак МАУ могли збити ракетою із секретної бази - Bellingcat

Ракету, яка могла збити літак МАУ в Тегерані, ймовірно, випустили з секретної іранської військової бази IRSG.

Про це написав у Twitter один з розслідувачів Bellingcat журналіст Крісто Грозєв.

"Враховуючи візуально сприйняту швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості "Тор-М", я зміг обчислити кут відносно траєкторії. Ця відстань від місця запуску становила близько 6,5 км. Один кандидат: секретна база IRSG", - написав Грозєв.

Tried to compute the possible launch location. By using the visually perceived speed of movement of missile vs actual known TOR-M speed, I was able to compute angle relative to trajectory. This implied distance from launch site was approx. 6.5 km. One candidate: IRSG Secret Base pic.twitter.com/njetEIl0Vl — Christo Grozev (@christogrozev) 9 січня 2020 р.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака перебували 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.



