Літак в Ірані збили ракетами російського виробництва – CNN

Український літак під Тегераном збили дві ракети російського виробництва.

Про це передає CNN з посиланням на неназваного американського посадовця.

За словами посадовця, Іран збив український літак двома виготовленими в Росії ракетами "земля - повітря". США вважають, що це сталося випадково.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

Читайте також: CNN поширила відео збиття літака в Ірані

На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Фото: АА.