CNN поширила відео збиття літака в Ірані

Телекомпанія CNN поширила відео, на якому видно, як ракета влучила в літак.

Як пояснює CNN, на відео видно,як ракета, випущена поблизу Тегерана в середу вранці вражає обєкт у небі.

Зазначається, що приблизно в цей самий час розбився український літак.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.