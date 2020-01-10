НАТО не має сумніву, що український літак під Тегераном був збитий – Столтенберг

НАТО не має сумніву, що український літак, який зазнав катастрофи поблизу Тегерану, був збитий іранською системою протиповітряної оборони.

Про це після прибуття на засідання Ради ЄС із закордонних справ, яка відбувається сьогодні у Брюсселі, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не буду вдаватися в деталі щодо дій нашої розвідки. Але те, що я можу сказати – у нас немає причин для того, щоб не вірити доповідям, які надходять із столиць різних країн-союзниць. Вони висловили занепокоєння стосовно інформації, яка свідчить про те, що літак міг бути збитий іранською системою протиповітряної оборони. Це саме та причина, з якої нам потрібне ретельне розслідування, чому ми маємо встановити всі факти. У цьому контексті дуже важливо мати повну співпрацю з іранської сторони у такому розслідуванні", - зауважив генсек НАТО.

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Столтенберг розпочав спілкування з пресою з висловлення співчуття близьким жертв катастрофи українського літака.

"Дозвольте мені розпочати з висловлення глибокого співчуття всім, хто втратив близьких людей у жахливій авіаційній катастрофі поблизу Тегерану. Це трагедія. Важливо, щоб ми отримали можливість встановити всі факти. З огляду на це, потрібне ретельне та прозоре розслідування. Я закликаю Іран повною мірою брати участь та робити власний внесок у таке ретельне та прозоре розслідування", - сказав Столтенберг.

Як повідомлялося, раніше засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс заявив, що місце катастрофи літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", що розбився в Тегерані 8 січня, після вилучення уламків зачистили бульдозерами.

Український літак розбився вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні.

На борту літака, що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, перебували 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Серед загиблих - 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН та Великої Британії.

Фото: НАТО