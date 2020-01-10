НАТО не має сумніву, що український літак під Тегераном був збитий – Столтенберг
Про це після прибуття на засідання Ради ЄС із закордонних справ, яка відбувається сьогодні у Брюсселі, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я не буду вдаватися в деталі щодо дій нашої розвідки. Але те, що я можу сказати – у нас немає причин для того, щоб не вірити доповідям, які надходять із столиць різних країн-союзниць. Вони висловили занепокоєння стосовно інформації, яка свідчить про те, що літак міг бути збитий іранською системою протиповітряної оборони. Це саме та причина, з якої нам потрібне ретельне розслідування, чому ми маємо встановити всі факти. У цьому контексті дуже важливо мати повну співпрацю з іранської сторони у такому розслідуванні", - зауважив генсек НАТО.
Столтенберг розпочав спілкування з пресою з висловлення співчуття близьким жертв катастрофи українського літака.
"Дозвольте мені розпочати з висловлення глибокого співчуття всім, хто втратив близьких людей у жахливій авіаційній катастрофі поблизу Тегерану. Це трагедія. Важливо, щоб ми отримали можливість встановити всі факти. З огляду на це, потрібне ретельне та прозоре розслідування. Я закликаю Іран повною мірою брати участь та робити власний внесок у таке ретельне та прозоре розслідування", - сказав Столтенберг.
Як повідомлялося, раніше засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс заявив, що місце катастрофи літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", що розбився в Тегерані 8 січня, після вилучення уламків зачистили бульдозерами.
Український літак розбився вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні.
На борту літака, що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, перебували 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Серед загиблих - 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН та Великої Британії.
Фото: НАТО