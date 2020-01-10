Спецслужби Нідерландів заявляють про можливе збиття літака МАУ ракетою

Спецслужби Нідерландів заявляють про можливе збиття літака українського МАУ ракетою.

Як поінформувала міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевельд, служба військової розвідки та безпеки має інформацію про те, що літак, ймовірно, був збитий ракетою, повідомляє NOS.

"Нідерландські спецслужби підтверджують, що Boeing 737, який зазнав аварії в Тегерані цього тижня, був, ймовірно, збитий", - йдеться у повідомленні.

Бейлевельд зазначила, що зараз дуже важливо провести детальне розслідування.

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок також підтвердив у Брюсселі, що нідерландські спецслужби мають власну інформацію щодо трагедії.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по троє - громадян ФРН і Великої Британії.

Фото: АА