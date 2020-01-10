Помпео заявляє, що літак МАУ, ймовірно, збила іранська ракета

Державний секретар Майк Помпео заявив: США вважають, що український літак "імовірно, був збитий Іраном".

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми вважаємо, що цілком імовірно, що літак був збитий іранською ракетою", - сказав Помпео журналістам.

Він також зазначив, що коли будуть остаточно з'ясовані причини авіакатастрофи, "ми і світ дамо належну відповідь".

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака перебували 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по троє - громадян ФРН і Великої Британії.

Українська державна комісія з розслідування катастрофи перебуває в Тегерані. У складі групи 45 осіб - представники 12 міністерств і відомств.

В РНБО України заявили, що вивчаються різні версії раптового падіння літака МАУ, серед основних: ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор"; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту.

Прем’єр Канади Джастін Трюдо заявив, що за даними розвідки, літак МАУ зазнав катастрофи в Ірані внаслідок влучання іранської ракети. Також представники США, Австралії і Великої Британії не виключили, що літак збила іранська ракета, можливо, ненавмисно. Іран це заперечує.