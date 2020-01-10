Посол Ірану у Британії спростовує "зачистку" місця авіакатастрофи у Тегерані
Про це повідомляє Sky News.
"Іран не збивав український пасажирський літак, який розбився неподалік Тегерана", - заявив посол держави у Великій Британії в інтерв'ю Sky News.
Хамід Баейдінеджад наголосив, що Іран впевнений зі своєї сторони, що в цій зоні в той час не було запусків ракет. Що стосується очищення місця катастрофи бульдозерами, посол заявив, що такі повідомлення є "повністю абсурдними".
На це журналіст, який вів бесіду, зазначив, що ці кадри показувало навіть іранське телебачення. На що посол відповів: "Авіакатастрофи - це дуже технічні речі. Я не можу судити, ви не можете судити. Журналісти на місці не можуть судити. Ніхто не може судити. Міністр закордонних справ чи прем'єр-міністр не можуть судити про причини цього".
Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.
На борту літака перебували 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Серед загиблих - 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН та Великої Британії.
Фото: АА