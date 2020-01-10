Посол Ірану у Британії спростовує "зачистку" місця авіакатастрофи у Тегерані

Посол Ірану у Великій Британії Хамід Баейдінеджад спростував інформацію про те, що іранська влада причетна до катастрофи українського літака.

Про це повідомляє Sky News.

"Іран не збивав український пасажирський літак, який розбився неподалік Тегерана", - заявив посол держави у Великій Британії в інтерв'ю Sky News.

Хамід Баейдінеджад наголосив, що Іран впевнений зі своєї сторони, що в цій зоні в той час не було запусків ракет. Що стосується очищення місця катастрофи бульдозерами, посол заявив, що такі повідомлення є "повністю абсурдними".

На це журналіст, який вів бесіду, зазначив, що ці кадри показувало навіть іранське телебачення. На що посол відповів: "Авіакатастрофи - це дуже технічні речі. Я не можу судити, ви не можете судити. Журналісти на місці не можуть судити. Ніхто не може судити. Міністр закордонних справ чи прем'єр-міністр не можуть судити про причини цього".

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака перебували 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Серед загиблих - 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН та Великої Британії.

Фото: АА