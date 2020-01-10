Місце катастрофи літака МАУ зачистили бульдозерами — Bellingcat

Місце катастрофи літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", що розбився в Тегерані 8 січня, після вилучення уламків зачистили бульдозерами.

Про це засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс повідомив в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

“Підтверджено, що місце аварії зачищено бульдозерами, а уламки вилучено, що дуже ускладнює проведення експертизи на місці падіння літака. Це викликає ще більше запитань щодо причетності Ірану”, - сказав Гіґґінс.

За його словами, велике питання в тому, як іранські системи ППО могли навестися на авіалайнер, котрий знаходився настільки близько до аеропорту, з якого того самого дня вилітали багато інших рейсів.

“Я думаю, що PS752 було збито випадково, бо район знаходився у стані підвищеної бойової готовності після іранських ракетних ударів по американській базі в Іраку”, - зазначив він.

Він також наголосив, що команда Bellingcat продовжує збирати відео з місця трагедії, зняті до того, як прибрали уламки, а також вивчає знімки літака, зроблені під час падіння.

“У нас є одне відео, на якому можна побачити, як в літак поцілила ракета. Ми змогли підтвердити геолокацію і співставити її з інформацією, яка в нас була, зокрема, з місцем падіння літака, тому відео видається достовірним. Також є два знімки уламків ракети "Тор", зенітної ракети російського виробництва, але нам не вдалося підтвердити місце, де були зроблені ці фотографії”, - повідомив Гіґґінс.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по троє - громадян ФРН і Великої Британії.

Фото: АА