Авіатроща в Ірані: версія ракетної атаки або теракту починає переважати всі інші

Фахівці розглядають як технічні, так і насильницькі причини катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України». Укрінформ зібрав основне

"Версій ми маємо сім – чотири у відкритому доступі, три версії є поки що закритими. Остаточне рішення ми можемо ухвалити, коли будуть проведені повністю всі дослідження, які потрібно в цьому випадку відпрацювати", – повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.

За його словами, експерти, які задіяні до розслідування, "є найкращими фахівцями, які є в нашій країні". "Але тут немає гонки, РНБО – не піар-агентство, ми працюємо з доказами, ми працюємо з інформацією. Коли та чи інша версія буде мати більше або менше підтвердження, ми вас будемо про це інформувати. На сьогодні остаточної версії немає", – наголосив секретар РНБО.

Про що йдеться у "відкритих" версіях

Одна з версій, зазначена Даниловим серед «відкритих» - його ураження ракетою ЗРК "Тор" російського виробництва. Про це секретар РНБОУ написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вивчаються різні версії раптового падіння літака, серед основних: ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор", тому що інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в мережі інтернет; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту ", - зазначив Данилов.

Олексій Данилов

Тим часом державна комісія з розслідування катастрофи вже прибула в Тегеран. У складі групи 45 осіб - представники 12 міністерств і відомств. До складу української комісії включені фахівці, які беруть участь у міжнародному розслідуванні атаки російських військовослужбовців на малайзійський "Боїнг" рейсу МН-17 в липні 2014 року над окупованим Донбасом, а також в експертизі фрагментів російської зенітної ракети "Бук", яка збила малайзійський літак.

Про українську пошуково-рятувальну групу в Ірані повідомив і прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook. “Сьогодні вночі наша пошуково-рятувальна група прибула до Ірану та веде розслідування причин трагедії”, - написав глава уряду.

За його словами, у складі групи працюють представники ДСНС, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, а також МАУ.

У багатьох коментарях зазначається, що екіпаж не виходив на зв’язок з диспетчерами. Відмовили багатократно продубльовані системи зв’язку? І одночасно виникла пожежа в обох двигунах лайнера? Це практично неймовірно. Щось трапилось всередині літака? Тоді це міг бути теракт.

Версії про технічну несправність відходять на другий план

Припущення про загибель літака через якісь технічні несправності, які домінували в першу добу після аварії, нині відходять на другий план: літак був практично новий – 2016 року випуску – і отриманий компанією МАУ безпосередньо від виробника. Пройшов технічне обслуговування лише за кілька днів перед трагічним рейсом.

На борту літака МАУ не могла статися така технічна несправність, яка не дала б екіпажу шанс врятувати людей, написав у Facebook колишній президент МАУ та член наглядової ради авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Юрій Мірошников.

"Я, звичайно, не стану стверджувати, що літак не може поламатися тільки тому, що він новий. Але, знаючи наскільки багаторазово зарезервовані всі системи Boeing 737-800, знаючи звіти про технічний стан нашого красеня Romeo (а на технічному обслуговуванні ми ніколи не заощаджували і не заощаджуємо, безпека польотів - наш головний пріоритет), я ніколи не повірю, що могла статися така технічна несправність, яка не дала б шансу нашому екіпажу врятувати людей", - заявив Мірошников.

Юрій Мірошников

Те, що технічні несправності стали причиною авіакатастрофи, є малоймовірним і суперечить оприлюдненим фактам. Таку думку висловив доктор технічних наук, професор кафедри авіа- та ракетобудування Інституту аерокосмічних технологій, КПІ ім. Ігоря Сікорського, фахівець з підготовки розслідувачів авіаційних подій та інцидентів Володимир Кабанячий, повідомила Укрінформу пресслужба Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

«На оприлюднених відеозаписах видно, що на висоті біля 3000 метрів на борту літака виникла пожежа, причини якої досі невідомі. Незрозуміло, чому одразу після виникнення пожежі на борту літака і аж до його падіння на землю відсутні будь-які перемовини екіпажу з диспетчерською службою аеропорту Тегерану? Що сталося з екіпажем після виникнення нештатної ситуації? Навіть загоряння одного двигуна не могло призвести до виходу з ладу низки систем, в тому числі, електричної, системи радіозв’язку тощо. До того ж, всі сучасні літаки обладнано ефективною системою пожежогасіння», – розповідає експерт.

«Відсутність комунікацій з диспетчерською службою аеропорту одразу після виникнення нештатної ситуації на борту більше вказує на миттєву втрату дієздатності екіпажу, викликану поки що невідомими причинами», - пояснює науковець.

Літак намагався повернутися до аеропорту?

Літак “Міжнародних авіаліній України”, що розбився у середу в Тегерані, зайнявся перед катастрофою і намагався повернутися в аеропорт. Про це йдеться у попередньому звіті Організації цивільної авіації Ірану щодо катастрофи, повідомляє АР.

“Іранські слідчі заявили в четвер, що члени екіпажу українського літака, що розбився днем раніше, не зв’язувалися (з авіадиспетчером. – Ред.), щоб попросити про допомогу та намагалися повернути назад до аеропорту, коли той почав падати… Слідчі також заявили, що літак був охоплений вогнем до того, як він розбився”, - йдеться у повідомленні.

Версія несправності двигунів, вибуху двигунів, на цей момент не підтверджується, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на своє джерело в комісії: "Наразі я оглядаю обидва двигуни літака - і не бачу на них слідів пожежі. Сюди доставлені фрагменти правого крила - там теж немає слідів пожежі. Тобто версія несправності двигунів, вибуху двигунів, на цей момент не підтверджується. Літак горів - але версія виходу з ладу двигунів не підтверджується", - повідомив фахівець з місця події.

До того ж, навіть якщо літак розвернувся в напрямку аеропорту, не можна, наразі, встановити – чи було це наслідком свідомих дій екіпажу, чи відбулося з якихось інших причин.

Також зазначено, що з самого спочатку слідчі виключили лазерні або електромагнітні перешкоди, як причину аварії.

Ракетні версії: одна відкинута, решта вивчаються

Одразу після трагедії йорданське видання Al-Hadath повідомило, що лайнер могли випадково збити бойовою ракетою середньої чи малої дальності: саме в ніч катастрофи Іран завдавав ракетного удару по двох військових базах США в Іраку. Але це припущення було відкинуто, як бівльш ніж неймовірне. Про це свідчать і характер уражень, і зона падіння уламків лайнера. Не кажучи вже про те, що, на мапі, оприлюдненій BBC, добре показано, що місце катастрофи є за 400 кілометрів від місця обстрілу американських баз і в протилежний бік від напряму обстрілу.

Побічним від тієї ж «військової версії» є припущення, що на час обстрілу напоготові перебували чергові частини протиповітряної оборони Ірану – хтось із них на нервах міг прийняти лайнер за ворожу ціль.

Рано відкидати версії про некерованих фанатиків, які не сильно замислювалися над долею і громадянством пасажирів - якщо Боїнг американський літак, то вже цього достатньо, щоб відкрити вогонь. Висота до 3000 метрів - це саме для ураження переносними засобами ППО – такими, наприклад, як «Ігла» російського виробництва. Саме з таких комплексів ворог збивав українські транспортники на початку війни на Донбасі. Зброя могла потрапити до рук терористів з довколишніх країн, де точаться проксі-війни: з Сирії, Лівії, Ємену, - у сусідньому Іраку війна з ІДІЛ фактично триває досі.

Інтернет-група розслідувачів Bellingcat перевіряє версію падіння літака в результаті ракетної атаки, зокрема обіцяє вивчити характер фото з уламками ракети, розповсюджених після трагедії. Про це у своєму Twitter повідомив засновник Bellingcat Еліот Хіггінс.

«Поки не підтверджено місце розміщення цього уламку, що неможливо встановити на фотографіях, ставлюся до нього обережно», - написав Хіггінс. Він вказав на те, що існують інші приклади, коли подібні уламки були задокументовані в інших конфліктах, таким чином «немає можливості переконатися, що це в Ірані», - вказано у повідомленні.

Еліот Хіґґінс

Команда Bellingcat поки не може підтвердити достовірність зображення уламків ракети, яке з’явилося в мережі нібито з місця авіакатастрофи Boeing 737-800 МАУ в Тегерані, сказав пан Хіґґінс і особисто в коментарі Укрінформу. “Поки не вдалося самостійно перевірити, чи є зображення справжнім та дійсно з Ірану, але якщо це так, це було б надзвичайно важливо, бо це частина ЗРК “Toр”, - сказав Хіґґінс.

Розслідувачі Bellingcat збирають зображення уламків з місця трагедії в Тегерані. І закликають ділитися будь-якими фото та відео, які потрапляють користувачам на очі.

Як зазначає секретар РНБОУ Олексій Данилов, українська комісія має намір провести пошуки уламків російської зенітної ракети ЗРК "Тор" згідно з тими даними, які були опубліковані в інтернеті. "Ми використовуємо всі напрацювання з розслідування атаки на" Боїнг "МН-17, щоб встановити істину і в справі про загибель українського літака в Тегерані. На даний момент ми проводимо ефективні дипломатичні переговори з іранською стороною, є всі підстави сподіватися на співпрацю з усіх питань ", - заявив він.

Вихідним припущенням причин авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном слід вважати його збиття ракетою, йдеться у заяві міжнародної моніторингової групи з оцінки авіаційних ризиків OPS GROUP, в якій зазначено, що на фотографіях з місця падіння, з якими були ознайомлені експерти групи, "видно чіткі осколкові отвори на фюзеляжі та крилі". Водночас, наразі чітко не зрозуміло, чи ці осколки були від ракети чи частинами пошкодженого двигуна. "Причина падіння літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752 при вильоті з Тегерана ще не відома, і, з огляду на політичні обставини, навряд буде визначена ближчим часом. Суто з точки зору оцінки ризику для операцій з Тегераном та Іраном в цілому, ми б рекомендували вважати вихідним припущенням те, що це був пов'язаний зі збиттям інцидент, подібний до MH17 - до тих пір, поки не з’явиться чітких доказів протилежного", - йдеться у повідомленні групи.

Усі пропонують допомогу в розслідуванні

Відповідно до міжнародного законодавства, незалежну комісію з розслідування авіакатастрофи Тегерану має створити Іран, як країна, в якій стався трагічний інцидент.

"Розслідування авіакатастроф - це справа фахівців... Вони регламентуються міжнародним правом, зокрема додатком 13 до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. І відбувається у співробітництві багатьох держав. Головною у розслідуванні є держава, у якій сталася катастрофа. Саме вона утворює незалежну комісію з розслідування», - написав у Facebook політичний директор МЗС України Олексій Макеєв.

Олексій Макєєв

У розслідуванні можуть також брати участь держава, де зареєстроване судно, державу-оператора (в обох останніх випадках це - Україна), держава, де повітряне судно було спроєктоване/виготовлене, ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації, а також держави, громадяни яких постраждали у катастрофі.

Громадян США на борту не було, але Сполучені Штати Америки готові надати Україні всю необхідну допомогу, пов'язану з розслідуванням катастрофи, як заявив державний секретар США Майк Помпео, повідомляє The Telegraph. "Сполучені Штати (…) готові запропонувати Україні всю можливу допомогу. США закликають до цілковитої співпраці з будь-яким розслідуванням причин аварії", - заявив Помпео.

Канада готова надати технічну допомогу для розслідування причин аварії літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані, написав міністр транспорту Канади Марк Гарно у Twitter.

Він також висловив співчуття у зв’язку із трагедією. "Думаю про усіх загиблих унаслідок жахливої трагедія літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України", на борту якого було багато канадців", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, серед 176 жертв авіакатастрофи 63 були громадянами Канади - майже всі іранського походження, які жили, вчилися або працювали в Канаді. Під час різдвяних канікул у Канаді вони відвідували родичів в Ірані.

Президент України Володимир Зеленський запросив Швецію долучитися до розслідування причин авіакатастрофи літака Boeing-737 та висловив співчуття рідним загиблих шведських громадян – серед пасажирів їх було десятеро. "Ми докладаємо всіх необхідних зусиль для з’ясування причин цієї авіакатастрофи та готові тісно співпрацювати в цьому зі Швецією. Наше завдання – дізнатися правду. Це головне", – сказав Зеленський.

Американська компанія Aireon, яка спеціалізується на глобальній системі спостереження за літаками, зібрала дані про координати літака МАУ, що летів рейсом PS752 з Тегерана до Києва, з моменту старту і до моменту загибелі. Компанія використовує космічні супутники, що дозволяє збирати більш точну інформацію, ніж зазвичай на сайтах трекінгу авіарейсів.

Президент України закликає уникати маніпуляцій

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення:

"…Зараз наш інформаційний простір сповнений численними теоріями та домислами стосовно трагедії. Зрозуміло, що всі ми хочемо якнайшвидше дізнатися правду. Але в таких справах швидкість може заважати істині. Потрібно дочекатися хоча б попереднього звіту роботи комісії з розслідування. І я прошу всіх – а особливо, коли Україна перебуває в умовах інформаційної війни, – утриматися від маніпуляцій, спекуляцій, теорій змови, поспішних категоричних оцінок і неперевірених версій", підкреслив Зеленський.

Підготував Олександр Волинський, Київ