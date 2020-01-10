МЗС: Україна хоче створити міжнародну коаліцію для розслідування авіакатастрофи в Ірані

Україна має намір створити міжнародну коаліцію для розслідування причин катастрофи українського літака в Ірані.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не відкидаємо жодної версії, ми не шукаємо більш простого або більш дипломатичного шляху, ми зараз хочемо встановити істину і для цього ми, наприклад, хочемо створити міжнародну коаліцію, яка займатиметься розслідуванням", - зазначив він.

Пристайко поінформував, що о 19:30 матиме конференц-розмову із міністрами закордонних справ, у ході якої прагне досягнути домовленостей саме про створення міжнародного механізму щодо розслідування трагедії.

"Президент Зеленський у розмові з президентом Ірану звернувся з пропозицією долучити до нашої спільної команди, наприклад, канадців, тому що ця нація втратила так багато людей, а також представників інших націй, які мають безпосередній досвід і можуть додати чогось корисного до розслідування", - сказав міністр.

Також до розслідування, за його словами, можуть бути долучені представники компанії-виробника літака Boeing, французької компанії, яка виробила двигуни.

Пристайко додав, що, зокрема, планується розмова із президентом Франції Еммануелем Макроном, аби компанія-виробник двигунів взяла участь у розслідуванні.

Водночас він запевнив, що іранська сторона заявила про готовність "допустити всіх до участі в цій робочій команді".

Разом з тим Пристайко, відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, не виключив, що Україна у разі доведення правдивості версії про збиття літака ракетою вимагатиме компенсації.

«Безумовно, якщо ми доведемо, що цей літак був збитий, ми вимагатимемо не тільки завершення розслідування і притягнення до відповідальності всіх винних, а й компенсації. Але про це на сьогоднішній момент ще рано говорити», — наголосив він.

Разом з тим він запевнив, що іранська сторона заявила про готовність "допустити всіх до участі в цій робочій команді".

Український літак розбився вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні.

На борту літака, що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, перебували 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Серед загиблих - 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН та Великої Британії.