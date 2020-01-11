Катастрофа Boeing 737: штаб обговорив дії через заяву Ірану про збиття

Члени оперативного штабу, створеного при РНБО України у зв’язку з авіакатастрофою літака Boeing 737, провели засідання, на якому обговорили комплекс юридичних заходів у зв’язку з повідомленням іранської влади про цього збиття літака.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

“Учасники наради обговорили комплекс першочергових юридичних заходів у зв’язку з повідомленням іранської влади про збиття українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ рейсу PS 752 військовими Ірану”, - зазначено у повідомленні.

У засіданні від Офісу генпрокурора взяв участь перший заступник генерального прокурора Віталій Касько.

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Як повідомлялося, Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

У цьому зв'язку міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфі написав, що до авіакатастрофи призвела «людська помилка».

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши збиття літака катастрофічною помилкою.

Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Фото: AA