Президент Ірану вибачився за збитий літак МАУ

Президент Ірану вибачився за збитий літак МАУ

Укрінформ
Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, висловивши співчуття сім'ям загиблих.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Ісламська Республіка Іран глибоко шкодує про цю катастрофічну помилку. Мої думки і молитви присвячені усім сім'ям, які перебувають у жалобі. Я висловлюю щирі співчуття», - написав президент.

Рухані зазначив, внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що «ракети, випущені через людську помилку, що призвела до жахливої катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей». Він також підкреслив, що розслідування цієї «великої трагедії і непростимої помилки» триває.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака знаходилися 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Серед загиблих - 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Раніше стверджувалося, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Однак у суботу вранці Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Літак злетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військової бази IRGC, був сприйнятий як ворожий об'єкт.

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