Президент Ірану вибачився за збитий літак МАУ

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, висловивши співчуття сім'ям загиблих.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Ісламська Республіка Іран глибоко шкодує про цю катастрофічну помилку. Мої думки і молитви присвячені усім сім'ям, які перебувають у жалобі. Я висловлюю щирі співчуття», - написав президент.

Рухані зазначив, внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що «ракети, випущені через людську помилку, що призвела до жахливої катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей». Він також підкреслив, що розслідування цієї «великої трагедії і непростимої помилки» триває.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака знаходилися 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Серед загиблих - 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Раніше стверджувалося, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Однак у суботу вранці Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Літак злетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військової бази IRGC, був сприйнятий як ворожий об'єкт.