Іран визнав, що збив літак МАУ

Іран визнав, що збив літак МАУ

Укрінформ
Іран оголосив уранці в суботу, що збив український пасажирський літак випадково.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на заяву іранських військових.

Помилка була спричинена тим, що літак здійснив різкий, несподіваний поворот у бік засекреченої військової бази, йдеться в заяві.

Повідомлення військових відкидає попереднє твердження Ірану про те, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Хоча раніше він наполегливо заперечував, що його збила ракета.

Читайте також: Іран готується оголосити свою версію авіакатастрофи в Тегерані - CNN

Іран узяв на себе відповідальність через міжнародний тиск, який чинився на країну, вважає видання.

Український літак розбився вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні.

На борту літака, що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, перебували 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Серед загиблих - 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН та Великої Британії.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-