Іран визнав, що збив літак МАУ

Іран оголосив уранці в суботу, що збив український пасажирський літак випадково.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на заяву іранських військових.

Помилка була спричинена тим, що літак здійснив різкий, несподіваний поворот у бік засекреченої військової бази, йдеться в заяві.

Повідомлення військових відкидає попереднє твердження Ірану про те, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Хоча раніше він наполегливо заперечував, що його збила ракета.

Іран узяв на себе відповідальність через міжнародний тиск, який чинився на країну, вважає видання.

Український літак розбився вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні.

На борту літака, що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, перебували 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Серед загиблих - 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН та Великої Британії.