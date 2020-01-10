Іран готується оголосити свою версію авіакатастрофи в Тегерані - CNN

Завтра, у суботу, 11 січня, влада Ірану оголосить свою версію причин авіакатастрофи українського літака у Тегерані.

Про це інформує CNN.

"Іранські та іноземні експерти зустрінуться завтра для розгляду результатів розслідування аварії рейсу PS 752, тоді буде оголошено про причину катастрофи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 11 січня також буде названо головну версію причини авіакатстрофи українського літака, яку розглядають у Тегерані.

"Буде нарада, й після огляду первинних висновків буде опубліковано причину аварії літака", - повідомили іранські чиновники.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака перебувало 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН та Великої Британії.