Усі гіпотези щодо катастрофи літака МАУ залишаються відкритими — Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель утримався від коментарів щодо можливих причин катастрофи українського пасажирського літака поблизу аеропорту Тегерану та зауважив, що станом на сьогодні "всі гіпотези залишаються відкритими".

Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, Високий представник ЄС заявив під час пресконференції за підсумками Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, засідання якої відбулося у п’ятницю у Брюсселі та було цілком присвячено розгляду ситуації на Близькому Сході, включаючи Іран, Ірак і Лівію.

"Я не маю новин, якими міг би поділитися з вами стосовно того, що трапилося у випадку із катастрофою цього українського літака. Всі гіпотези зараз є відкритими. Триває розслідування, тож ми маємо дозволити слідчим робити їхню роботу. Я не можу сказати вам, тому що я не знаю причин. Я знаю, що деякі західні лідери висунули ймовірність, що це не був нещасний випадок, але я не знаю. І було б безвідповідальним для мене розповсюджувати новини про такі чутливі речі, не маючи конкретної інформації", - сказав Високий представник ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака було 176 осіб. Всі загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українські фахівці розглядають загалом сім версій катастрофи літака МАУ. Серед основних - ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор"; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух усередині літака в результаті терористичного акту.

Фото: CLAUDIO ÁLVAREZ