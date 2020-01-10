Усі гіпотези щодо катастрофи літака МАУ залишаються відкритими — Боррель
Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, Високий представник ЄС заявив під час пресконференції за підсумками Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, засідання якої відбулося у п’ятницю у Брюсселі та було цілком присвячено розгляду ситуації на Близькому Сході, включаючи Іран, Ірак і Лівію.
"Я не маю новин, якими міг би поділитися з вами стосовно того, що трапилося у випадку із катастрофою цього українського літака. Всі гіпотези зараз є відкритими. Триває розслідування, тож ми маємо дозволити слідчим робити їхню роботу. Я не можу сказати вам, тому що я не знаю причин. Я знаю, що деякі західні лідери висунули ймовірність, що це не був нещасний випадок, але я не знаю. І було б безвідповідальним для мене розповсюджувати новини про такі чутливі речі, не маючи конкретної інформації", - сказав Високий представник ЄС.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.
На борту літака було 176 осіб. Всі загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українські фахівці розглядають загалом сім версій катастрофи літака МАУ. Серед основних - ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор"; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух усередині літака в результаті терористичного акту.
Фото: CLAUDIO ÁLVAREZ