На уламках літака МАУ поки не виявили речовин, які вказували б на теракт — Пристайко

На місці падіння літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ знайдено обидва двигуни, проте деякі важливі частини літака відсутні. Так само на залишках не знайдено речовин, які вказували б на теракт.

Про це сказав під час брифінгу міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ангар, в якому зараз збирається, реконструюється тіло літака, знаходиться близько від аеропорту, прямо в тому самому місці. Не всі частини вдалося зібрати. Обидва двигуни є. Певні дуже важливі частини для нас до цього часу не знайдені і не зібрані. Над цим працює в першу чергу іранська сторона", - зазначив Пристайко.

За його словами, характер пошкоджень літака зараз аналізується, утім станом на сьогодні немає підстав говорити, що на залишках літака є речовини, що вказують на терористичний акт.

"Є частини літака, які обпалені, і наші спеціалісти зараз це визначають. Є ті частини, які вимагають дуже детального вивчення, наприклад, що стосується залишків хімікатів, які можуть бути, а можуть і не бути віднесені до вибухових сумішей. Ми визначаємо це. На сьогоднішній момент у нас немає достатньо підстав говорити, що на залишках літака є якісь речовини, які вказують на терористичний акт або на ненатуральну подію, на ненатуральну катастрофу літака", - сказав міністр.

Він уточнив, що аналізуються і зовнішні пошкодження, і пошкодження з середини кабіни екіпажа.

"Тобто всі варіанти ми розглядаємо", - підкреслив Пристайко.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Прем’єр Канади Джастін Трюдо заявив, що за даними розвідки, літак МАУ зазнав катастрофи в Ірані внаслідок влучання іранської ракети.

Також представники США, Австралії і Великої Британії не виключили, що літак збила іранська ракета, можливо, ненавмисно. Іран це заперечує.

У п’ятницю, 10 січня, посольство США передало Президенту України Володимиру Зеленському важливі дані щодо авіакатастрофи в Ірані.