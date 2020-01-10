Данілов обговорив розслідування катастрофи літака МАУ з послами трьох країн

Секретар РНБО Олексій Данілов обговорив поточну ситуацію щодо розслідування катастрофи літака в Ірані з послами Канади, Британії та Швеції.

Про це йдеться на сайті РНБО.

"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч із послами Канади в Україні Ларисою Ґаладзою, Великої Британії - Меліндою Сіммонс та Королівства Швеція - Тобіасом Тибергом. Під час зустрічі сторони обговорили актуальну ситуацію щодо перебігу розслідування катастрофи літака Boeing 737 рейсу PS 752 в Ірані", - йдеться у повідомленні.

За словами Данілова, група українських експертів активно працює на місці трагедії. «Щогодини ми отримуємо оперативні звіти. Наше головне завдання - розібратися, чому це відбулося», - зазначив секретар РНБО.

Також посли висловили співчуття у зв'язку з катастрофою та запевнили у готовності надавати Україні усю необхідну допомогу у ході розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

На борту літака було 176 осіб. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українські фахівці розглядають загалом сім версій катастрофи літака МАУ. Серед основних - ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор"; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух усередині літака в результаті терористичного акту.

Крім того, 9 січня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що за даними розвідки, літак МАУ зазнав катастрофи в Ірані внаслідок влучання іранської ракети.

Президент України Володимир Зеленський 10 січня заявив, що версія про влучання ракети в український літак в Ірані не виключається, але наразі не підтверджена, та закликав міжнародних партнерів надати дані, які є у них і які стосуються трагедії, у розпорядження комісії з розслідування причин авіакатастрофи.