Катастрофа в Ірані: Офіс генпрокурора організовує роботу слідчих семи країн

Офіс генпрокурора організовує спільну роботу слідчих держав, громадяни яких постраждали у катастрофі літака Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

Про це йдеться у заяві, опублікованій пресслужбою відомства.

“На даний момент вживаються всі заходи для дослідження обставин авіакатастрофи, зокрема Офіс генерального прокурора вже звернувся до іноземних партнерів із проханням надати наявну інформацію, яка може сприяти розслідуванню. Крім того, вживаються заходи щодо організації спільної роботи слідчих держав, громадяни яких постраждали, з розслідування причин катастрофи”, - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі також закликали утриматися від спекуляцій стосовно досудового розслідування авіакатастрофи.

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“Ми закликаємо політиків, колишніх прокурорів без юридичної освіти та базових знань кримінального права та процесу утриматись від безсоромного піару на горі людей. Питання кваліфікації авіакатастрофи з точки зору кримінального права, визначення органу досудового розслідування, міжнародно-правова співпраця в цьому розслідуванні визначаються слідчими та прокурорами відповідно до закону та потреб слідства, а не пошуком миттєвої популярності, яка характерна для піар-політиків, далеких від юриспруденції”, - зазначають у відомстві.

Раніше колишній генпрокурор Юрій Луценко написав у Facebook, що, на його думку, потрібно створити міжнародну слідчу групу для розслідування катастрофи літака Boeing-737. Луценко також вважає, що слідство у даній справі має проводити Служба безпеки, а не Головне слідче управління Нацполіції.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

На борту літака перебували 176 осіб. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українські фахівці розглядають загалом сім версій катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України". Серед основних - ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор"; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух усередині літака в результаті терористичного акту.

Раніше портал Newsweek із посиланням на власні джерела в Пентагоні, американській та іранській розвідці повідомив, що літак МАУ під Тегераном був випадково збитий іранською зенітною ракетою.

Крім того, 9 січня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що за даними розвідки, літак МАУ зазнав катастрофи в Ірані внаслідок влучання іранської ракети.

Фото: АА