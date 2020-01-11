Зеленський очікує, що Іран притягне винних у збитті літака до відповідальності

Україна очікує від Ірану повного й відкритого розслідування катастрофи українського літака, притягнення винних до відповідальності, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Facebook.

"Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака. Але наполягаємо на цілковитому визнанні вини. Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах", - зазначив Президент.

Він висловив сподівання, що розслідування надалі відбуватиметься без штучних затримок і перепон.

"Наші 45 фахівців мають отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, сьогодні президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, висловивши співчуття сім'ям загиблих. Він назвав збиття літака катастрофічною помилкою.

У своєму Twitter Рухані зазначив, внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що «ракети, випущені через людську помилку, що призвела до жахливої катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей». Він також підкреслив, що розслідування цієї «великої трагедії і непростимої помилки» триває.

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Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака знаходилися 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Серед загиблих - 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Раніше стверджувалося, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Однак у суботу вранці Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Літак злетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військової бази IRGC, був сприйнятий як ворожий об'єкт.

Фото: president.gov.ua