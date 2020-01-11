У Польщі очікують на ретельне розслідування катастрофи авіалайнера в Ірані

Варшава очікує, що обставини катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України” в Ірані буде ретельно розслідувано і з’ясовано її причини.

Про це в п’ятницю під час пресконференції у Варшаві заявив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк, відповідаючи на запитання, чи Варшава знає про обставини розслідування падіння літака, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Ми очікуємо, що обставини катастрофи буде ретельно з’ясовано. Без сумніву, ця трагедія і смерть понад 170-ти осіб на борту вимагає об’єктивного встановлення причин катастрофи”,- заявив заступник глави МЗС РП.

Водночас, він додав, що Польща не залучена до якихось дій у цій справі і тому Варшава не володіє інформацією про підготовку до можливого слідства.

Як відомо, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Прем’єр Канади Джастін Трюдо заявив, що за даними розвідки, літак МАУ зазнав катастрофи в Ірані внаслідок влучання іранської ракети.

Також представники США, Австралії і Великої Британії не виключили, що літак збила іранська ракета, можливо, ненавмисно. Іран це заперечує.

У п’ятницю, 10 січня, посольство США передало Президенту України Володимиру Зеленському важливі дані щодо авіакатастрофи в Ірані.