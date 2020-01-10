Трюдо впевнений, що Канада братиме участь у розслідуванні авіакатастрофи в Ірані

Канада обов’язково братиме участь у розслідуванні катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України” в Ірані, незважаючи на бюрократичні складнощі.

Про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канадський досвід у питанні авіакатастроф та їх розслідування значний. Ми можемо зробити великий внесок, ми багато втратили із загибеллю канадців, яких оплакують багато родин по всій країні. Ми братимемо участь у розслідуванні”, - сказав Трюдо.

Він наголосив, що Канада “запропонує увесь свій досвід”. “Ми вже працюємо із українцями, які входять до слідчої команди. Іран також висловив відкритість до участі Канади. Наскільки і яким чином ще треба обговорити, але у цьому аспекті є відкритість”, - зазначив прем’єр-міністр.

Канада не має офіційних дипломатичних стосунків із Іраном, що суттєво ускладнює кооперацію між державами. Президент України у розмові із іранським колегою звернувся з пропозицією долучити до слідчої групи канадців, оскільки на борту літака, що зазнав катастрофи, було 63 громадян Канади. Остаточного складу міжнародної слідчої групи ще не сформовано.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

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На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Прем’єр Канади Джастін Трюдо заявив, що за даними розвідки, літак МАУ зазнав катастрофи в Ірані внаслідок влучання іранської ракети.

Також представники США, Австралії і Великої Британії не виключили, що літак збила іранська ракета, можливо, ненавмисно. Іран це заперечує.

У п’ятницю, 10 січня, посольство США передало Президенту України Володимиру Зеленському важливі дані щодо авіакатастрофи в Ірані.