Зеленський і Трюдо вдруге обговорили розслідування авіакатастрофи в Ірані

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважають, що необхідно зменшити кількість спекуляцій стосовно розслідування авіакатастрофи в Ірані.

Про це повідомляє пресслужба Президента України.

"Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже вдруге обговорили телефоном ситуацію щодо розслідування причин катастрофи літака українських авіаліній в Ірані. Сторони погодилися, що має бути ретельний підхід до вивчення інформації, а також тісна співпраця міжнародних партнерів в обміні даними", - зазначається у повідомленні.

Сторони погодилися, що необхідно зменшити кількість спекуляцій щодо трагедії й усіляко сприяти проведенню об’єктивного та всебічного розслідування.

Володимир Зеленський також повідомив, що перебуває на зв’язку з різними державами, зокрема, наголосив, що 10 січня мав розмову з Державним секретарем США Майком Помпео та зустрічався з представниками посольств Сполучених Штатів і Великої Британії в Україні. Українські експерти аналізують отримані дані. Всі версії причин авіакатастрофи вважаються можливими.

Президент України підтвердив, що іранська сторона сприяє розслідуванню й надала доступ до території авіакатастрофи, фрагментів літака та "чорних скриньок".

Український літак розбився вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні.

На борту літака, що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, перебували 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Серед загиблих - 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН та Великої Британії.