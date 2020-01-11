Відповідальність за збитий літак МАУ взяв

Відповідальність за збитий літак МАУ взяв "Корпус вартових ісламської революції"

Укрінформ
Іранське військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) взяла на себе повну відповідальність за катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомляє AFP у Twitter.

“Командир КВІР бере на себе відповідальність за збиття літака, повідомляє державне телебачення Ірану”, - йдеться у твіті.

Як повідомляв Укрінформ, Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

У цьому зв'язку міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфі написав, що до авіакатастрофи призвела "людська помилка".

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Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши це катастрофічною помилкою.

Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Корпус вартових Ісламської революції — військова гілка виконавчої влади Ірану. Командиром сил спеціальних операцій КВІР був генерал-майор Касем Сулеймані, що загинув від цільового авіаудару США в ніч проти 3 січня 2020 року поблизу аеропорту в Багдаді.

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