Відповідальність за збитий літак МАУ взяв "Корпус вартових ісламської революції"

Іранське військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) взяла на себе повну відповідальність за катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомляє AFP у Twitter.

“Командир КВІР бере на себе відповідальність за збиття літака, повідомляє державне телебачення Ірану”, - йдеться у твіті.

Як повідомляв Укрінформ, Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

У цьому зв'язку міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфі написав, що до авіакатастрофи призвела "людська помилка".

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши це катастрофічною помилкою.

Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Корпус вартових Ісламської революції — військова гілка виконавчої влади Ірану. Командиром сил спеціальних операцій КВІР був генерал-майор Касем Сулеймані, що загинув від цільового авіаудару США в ніч проти 3 січня 2020 року поблизу аеропорту в Багдаді.