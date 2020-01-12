Розслідування катастрофи літака МАУ має бути міжнародним – МЗС Польщі

Розслідування справи про збитий іранською ракетою літак “Міжнародних авіаліній України” має бути міжнародним, а винні за загибель 176 людей мусять бути покарані.

Про це в ефірі радіо ZET заявив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач.

“Я сподіваюся, що це слідство матиме міжнародний характер. Міжнародні експерти, зокрема від компанії Boeing, вже перебувають на місці (катастрофи - ред.). Там є також українські експерти”, - зазначив Пшидач.

На його переконання, те, що авіалайнер був збитий іранською ракетою помилково, як про це заявив Тегеран, має підтвердити слідство.

“Ми сподіваємося, що винні будуть притягнуті до відповідальності. На жаль, загиблих ніхто не поверне, але якась відповідальність щодо відшкодування з боку Ірану сім'ям загиблих має бути”, - наголосив заступник глави польського МЗС.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав катастрофи літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР).

Фото: АА