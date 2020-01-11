У Меркель відреагували на визнання Іраном провини за збиття Boeing-737

У німецькому МЗС позитивно оцінили визнання іранською владою відповідальності за збиття українського пасажирського літака.

Про це заявив у суботу глава відомства Гайко Маас, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тегерану слід зробити правильні висновки після розслідування цієї катастрофи та вжити заходів, щоб це більше ніколи не повторилося", - заявив міністр.

Маас знову висловив співчуття рідним жертв у постраждалих країнах.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав катастрофи літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Серед пасажирів авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Авіалайнер злетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військової бази IRGC, був сприйнятий як ворожий об'єкт.

Іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) взяла на себе повну відповідальність за катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України".